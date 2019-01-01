شاهد.. انفجار بركان "معجون اسنان الفيل" داخل فناء منزل

سما / وكالات/

حصد مقطع فيديو منذُ لحظة نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ملايين المشاهدات، إذ تحمل لقطاته المشوقة مشهدًا غريبًا، على أعين الناس، بانفجار بركان "رغوي"، في أحد المنازل في ولاية كاليفورنيا الامريكية.

وأظهر الفيديو القصير بمدة زمانية 8 ثواني، مزج خلاله فريق من "البلوغر" الامريكي، مواد كيمائية من بيروكسيد الهيدروجين والصابون، بالإضافة إلى صبغة لونت، ذات اللون الأخضر، داخل انبوبة واسعة، ما أحدث انفجار بركاني "رغوي" ملأت فناء المنزل في وقت قصير، في حين، تداولت مواقع التواصل الفيديو بشكل كبير، بأكثر من مليون مشاهدة.

وجاءت فكرة انفجار البركان، من قبل مدونين أرادوا تحدي مهندس في وكالة "ناسا" الفضائية السابق مارك روبر، قام بنفس التجربة، فيما أطلق على تسمية الفيديو بانفجار "معجون اسنان الفيل".