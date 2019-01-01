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بالاسماء ..مصر: تعديل حكومي يشمل 22 وزيرا ونائب وزير

الأحد 22 ديسمبر 2019 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالاسماء ..مصر: تعديل حكومي يشمل 22 وزيرا ونائب وزير


القاهرة /وكالات/

وافق مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة يوم الأحد، بالأغلبية، على التعديل الوزاري في ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بترشيح بعض الحقائب الوزارية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم الأحد، أداء عدد من الوزراء ونواب الوزراء الجُدد اليمين الدستورية، وهم:

الدكتور مصطفى كمال مدبولى محمد، رئيس مجلس الوزراء، والوزير المختص بشئون الاستثمار، والوزير المختص بشئون الإصلاح الإدارى، بالإضافة إلى مهام منصبه.

الوزراء الجُدد:

الدكتور خالد أحمد العنانى على عز، وزيرًا للسياحة والآثار.

المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، وزيرًا للعدل.

الدكتورة هالة حلمى السعيد يونس، وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية.

الدكتورة رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط، وزيرًا للتعاون الدولي.

الأستاذ أسامة حسن عطوة هيكل، وزيرًا للدولة للإعلام.

الطيار محمد منار كمال عبد الحميد عنبه، وزيرًا للطيران المدني.

الأستاذة نيفين رياض عبد المجيد القباج، وزيرًا للتضامن الاجتماعي.

الأستاذ السيد محمد مرزوق القصير، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.

الأستاذة نيفين عصام الدين حسن جامع، وزيرًا للتجارة والصناعة.

المستشار علاء الدين فؤاد السيد أبو حسن، وزيرًا لشئون مجلس النواب.

 نواب الوزراء الجُدد:

- المهندسة غادة مصطفى لبيب عبد الغنى أبو زيد، نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي.

-الدكتور طارق محمد توفيق أمين، نائبًا لوزير الصحة والسكان لشئون السكان.

-الطيار منتصر مناع ميهوب جاد الحق، نائبًا لوزير الطيران المدني.

- الدكتور محمد أيمن أحمد عاشور أحمد، نائبًا لوزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الجامعات.

- الدكتور رضا السيد محمود حجازى، نائبًا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين.

-الدكتور أحمد محمد ضاهر محمد حسين، نائبًا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون التطور التكنولوجي.

-المهندس علاء الدين عبد الحكيم إمام خشب، نائبًا لوزير البترول والثروة المعدنية لشئون الثروة المعدنية.

-المهندس مصطفى إبراهيم على الصياد، نائبًا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

-الدكتور سيد إسماعيل على أحمد، نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية.

-المهندس رأفت عبد العزيز فهمى هندى، نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية.

- غادة سمير سليمان على شلبى، نائبًا لوزير السياحة والآثار لشئون السياحة

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