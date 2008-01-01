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محافظة اريحا والأغوار تشيع جثمان اللواء علي ضويمر

الأحد 22 ديسمبر 2019 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT


أريحا /سما/

 شيعت جماهير محافظة أريحا والأغوار والقوي الوطنية والإسلامية ظهر اليوم الأحد، جثمان الشهيد اللواء علي ضويمر "أبو محمد شريف" الى مثواه الأخير في جنازة عسكرية مهيبة تقدمها محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، وأمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، وكادر مكتب الرئيس، وعدد من قادة الأجهزة الأمنية والشرطية وممثليهم من مختلف محافظات الوطن.

وكان جثمان الشهيد الراحل وصل الى أرض الوطن صباح اليوم ملفوفا بالعلم الفلسطيني الى مدينة الرئيس محمود عباس للحجاج على المعابر الحدودية الفلسطينية، حيث جرت المراسم العسكرية الخاصة بالجنائز العسكرية.

والشهيد اللواء الراحل التحق بصفوف حركة فتح شابا يافعا، وتنقل في العمل مع الشهيد ياسر عرفات في لبنان وتونس والجزائر ومختلف المواقع النضالية بالشتات الفلسطيني، وشارك في معارك الدفاع عن الثورة الفلسطينية والقرار الوطني المستقل، وعمل في مكتب الرئيس الشهيد أبو عمار لدى عودته لأرض الوطن، ونائبا لقائد قوات الأمن الوطني في محافظة سلفيت، وتقاعد عام 2008 برتبة عميد قبل أن يصاب بمرض لم يمهله طويلا.

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