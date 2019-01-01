"التربية" و"رفاه" تطلقان منتدى الرياضيات الـ15

رام الله / سما /

أطلقت وزارة التربية والتعليم، والهيئة الفلسطينية للرياضيات "رفاه"، اليوم الأحد، منتدى الرياضيات الـ15، الهادف إلى إطلاع الشركاء والمهتمين على نتائج وتوصيات أبحاث ودراسات الرياضيات.

وأكد وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، أهمية هذا المنتدى لما يحتويه من مضامين مهمة للعملية التعليمية، مشدداً على ضرورة إيلاء الاهتمام بالرياضيات من خلال العلاقة التكاملية مع كافة المؤسسات ذات العلاقة، متطرقاً إلى بدء الوزارة باتخاذ خطوات عملية بهذا الخصوص من خلال وضع بند واضح في خطة الوزارة لبرنامج ستيم.

وأشاد بالجهود التي تبذلها "رفاه" وكافة الشركاء، مشيراً إلى السعي نحو مأسسة شراكة حقيقية مع الجامعات لتعزيز حضور فلسطين في المنصة العالمية للرياضيات، من خلال إعادة الالتحاق ببرنامج "تيمز"، لافتاً إلى ضرورة خلق تشويق لدى الطلبة أثناء تعلّم الرياضيات من خلال أساليب تعليم محفزة تؤنسن الرياضيات من خلالها.

من جهته، أكد رئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز عدنان سمارة، أن الرياضيات أساس العلوم، وهي المحرك الأساسي للثورة الصناعية الرابعة،لافتاً إلى ضرورة إعادة إحياء الرياضات والتأسيس لمرحلة مستقبلية مهمة في هذا المجال.

بدوره، أعلن أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم دواس دواس، باسم اليونسكو، 14 من آذار يوماً عالمياً للرياضيات، داعياً إلى تعزيز الشراكات الوطنية بين جميع المؤسسات الوطنية صاحبة الاختصاص لتذليل العقبات أمام تعليم الرياضيات عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة في التعليم.

من ناحيته، دعا الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي إيهاب القبج، إلى تطوير تعليم الرياضيات من خلال إدخال أساليب جديدة في التعليم، مشيراً إلى أن الارتقاء بالتعليم يكون من خلال العلوم، مؤكداً أهمية التوصيات التي تم طرحها وأنه سيتم نقلها إلى مجلسي التعليم العالي ورؤساء الجامعات.

واستعرض مدير عام "رفاه" عبد الجابر الهودلي، أهمية هذه المنتديات في تبادل المعرفة بين العاملين في القطاع التربوي، مؤكداً مواصلة الجهود للمساهمة في رفع مستوى الطلبة والمعلمين في مبحث الرياضيات.

وتضمن المنتدى استعراض التجربة اليابانية في تدريس الرياضيات، ودور نظام الإجازة في تطوير معلم الرياضيات، وتوضيح فلسفة نوادي الرياضيات، ومناقشة توصيات منتدى الرياضيات الـ 14.