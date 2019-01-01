رام الله: الحبس 3 سنوات لمدان بقضية التسبب بالموت عن غير قصد

رام الله / سما /

أدانت محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي منتصر رواجبة، اليوم الأحد، متهما بقضية التسبب بالموت عن إهمال وقلة احتراز، وحكمت عليه بالسجن لمدة 3 سنوات.

وجاء الحكم استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة رام الله بحق المتهم ( ع،ب) بتهمة التسبب بالموت عن إهمال أو قلة احتراز خلافاً للمادة 343 من قانون العقوبات لسنة 1960 والتسبب بالوفاة عن غير قصد خلافا للمادة 343 من قانون العقوبات لسنة 1960، وبناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل نيابة رام الله عبد الرحمن حسين.