الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الإثنين 2019/12/23.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الخامسة من كشف (12/18).

والحافلات: السادسة والسابعة والثامنة.

ودعت الوزارة كافة المسافرين للتواجد صباح غدٍ الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبرن مع ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وأشارت إلى أهمية إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.