"كول نت" تقدم خدمة انترنت مجاني لسياح بيت لحم

رام الله /سما/



أطلقت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، اليوم الأحد، خدمة الانترنت المجاني للمجموعات السياحية والزوار القادمين لزيارة كنيسة المهد وساحاته.

واكدت معايعة في الحفل الذي أقيم في مقر بريد بيت لحم، على أهمية هذا الحدث والذي يأتي في اطار تطوير الخدمات السياحية المقدمة للمجموعات السياحية والزوار القادمين لزيارة كنيسة المهد وساحاتها، حيث تعمل وزارة السياحة والآثار وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالشراكة مع مختلف الجهات على توفير أفضل خدمة سياحية للقطاع السياحي.

وتحدثت الوزيرة عن أهمية النشاط السياحي الكبير والمتصاعد الذي تحظى به فلسطين، خصوصا في الأعوام الأخيرة، والتي جاء نتيجة للخطة التسويقية التي انتهجتها وزارة السياحة والآثار وبالتعاون مع القطاع السياحي الفلسطيني الخاص، والذي عمل على استهداف أسواق سياحية وفئات سياحية جديدة ضمن تبني فلسطين لحزمة من الأنماط السياحية الجديدة، كسياحة المسارات، والسياحة المجتمعية، وغيرها من الأنماط.

ومن جهته أكد الوزير سدر، على أهمية الحدث والذي سيؤسس لعلاقة تعاون وتشبيك ما بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة السياحة والآثار، في سبيل توفير ما يلزم للقطاع السياحي وللمجموعات السياحية من أحدث التطبيقات والخدمات في العالم الرقمي لتكون فليسطين رائد في هذا المجال على مستوى المنطقة.

وبارك محافظ بيت لحم كامل حميد، لفلسطين ولأهالي بيت لحم وللقطاع السياحي الفلسطيني هذا الإنجاز والتعاون، مؤكدا على أهمية بيت لحم وأهمية القطاع السياحي.

وتحدث ممثل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية محمود حمد، على أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تعمل بالشراكة مع الجميع لخدمة الوطن والمواطن، مؤكدا على تعليمات وزير الأوقاف بالتعاون مع الجميع في جميع المجالات.

مدير عام "كول نت"، هاني العلمي، أكد على استعداد شركته على التعاون والعمل المشترك مع وزارة السياحة والآثار، ووزارة الاتصالات، للعمل على توفير البنية التحتية اللازمة في مجال الانترنت، خدمة للسياح والمجموعات السياحية التي تزور فلسطين.

وحضر الحفل مدير شرطة محافظة بيت لحم العقيد طارق الحاج، وامين سر إقليم بيت لحم محمد المصري، ولفيف من الشخصيات الوطنية والمحلية.

