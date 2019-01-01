مصر توضح حقيقة صوت الحوت الأزرق على شواطئها

القاهرة /سما/

أعلنت وزارة البيئة المصرية أن المقاطع المصورة بمنطقة الساحل الشمالي والمصحوبة بمقاطع صوتية يزعم أنها صادرة عن الحوت الأزرق مفبركة تماما، وهي لا تتطابق مع تلك التي تصدرها الحيتان.

وقالت الوزارة إنه في إطار متابعتها لما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة بمنطقة الساحل الشمالي مصحوبة بتعليقات صوتية مدعية أن الأصوات المصاحبة لتلك المقاطع صادرة عن الحوت الأزرق، قامت فرق العمل التابعة لوزارة البيئة بمحميات المنطقة الشمالية بالتواصل مع العديد من المواطنين والجهات لاستبيان حقيقة تلك المقاطع.

وأضافت أن تحقيقاتها توصلت جميعها إلى نفي قاطع لسماع تلك الأصوات بأي من مدن الساحل الشمالي. ورجحت أن يكون قد تم اصطناع وفبركة تلك المقاطع عن عمد بتركيب الصوت على مقاطع الفيديو.

وأكدت وزارة البيئة المصرية أن الأصوات المصاحبة للمقاطع تخالف الأصوات التي تصدرها الحيتان للتواصل فيما بينها تحت الماء، والتي تتميز بانخفاض ترددها لمستويات يصعب على البشر سماع معظمها إلا من خلال أدوات علمية متخصصة لتسجيلها وتكبيرها لمستويات تتناسب مع القدرات السمعية للبشر.