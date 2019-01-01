حزب الشعب يدعو المواطنين المتضررين لتقديم شكاوى للجنائية الدولية

غزة / سما/

اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، قرار المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال ضد شعبنا، انتصارا للعدالة الدولية ولقضايا شعبنا، ونجاحا للدبلوماسية الفلسطينية ووضع الاحتلال في قفص الاتهام.

ودعا العوض في حديث لإذاعة "صوت فلسطين " الرسمية صباح اليوم الاحد، المواطنين والمؤسسات الذين تعرضوا لانتهاكات الاحتلال تقديم دعاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، لتنفيذ قرارها على أرض الواقع وذلك لمنع أي محاولة امريكية أو اسرائيلية للالتفاف على هذا القرار.

وأوضح العوض أنه وبناء على قرار محكمة الجنايات الدولية فان كل جرائم الاحتلال المتمثلة بالاستيطان والقتل العمد وتهويد القدس يصنف في إطار جرائم الحرب الدولية التي يحاكم عليها قادة الاحتلال ، ووضعهم على القائمة السوداء، الامر الذي سيدعو إلى ضرورة التمسك بهذا القرار وتحصين الوضع الفلسطيني.