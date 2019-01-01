  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نقابة الصحفيين تدين بيان العشائر في الخليل حول اتفاقية"سيداو"

الأحد 22 ديسمبر 2019 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين تدين بيان العشائر في الخليل حول اتفاقية"سيداو"


رام الله /سما/

 أدانت نقابة الصحفيين، اليوم الأحد، بيان عشائر الخليل حول اتفاقية "سيداو".

وأكدت النقابة أن لغة الخطاب الذي تضمنه الاجتماع الذي عقد أمس السبت في ديوان آل التميمي في الخليل، حمل بين طياته فتنة، وتحريضا وتهديدا مباشرا للصحفيين ووسائل الاعلام، وتعدياً فاضحاً على حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي.

وأعلنت مساء السبت عشائر الخليل، وفي اجتماع خاصّ بـ "اتفاقية سيداو"، في ديوان آل التميمي، رفضها لتطبيق الاتفاقية، مؤكدين "البراءة التامة من اتفاقية سيداو وكل ما يترتب عنها".

وطالب بيان العشائر، السلطة الانسحاب من الاتفاقية وإلغاءها، وإغلاق جميع المؤسسات النسوية ومنع هذه المؤسسات أو مندوبيها من الدخول إلى المدارس.

وحذر البيان، القضاة من القبول والعمل بقرار تحديد سن الزواج، كما حذروا وسائل الإعلام من السير في تغطية نشاطات تلك الجمعيات "المشبوهة" والانحياز إلى الأهل والعشائر.

80687674_519518611998442_1492128100270473216_n

الأكثر قراءة اليوم

مقترح اسرائيلي يستبق تحقيق محكمة لاهاي .. اعلان انهيار السلطة أو سحب الدعوى القضائية

"فشل كبير لنتنياهو وسياسته".. قناة عبرية: التحقيق في لاهاي سيؤدي لزلزال سياسي وقانوني في "إسرائيل"

خبير إسرائيلي : حماس باتت تمتلك إرثا استخباريا بأبعاد قتالية

مصدر أمني اسرائيلي: في هذه الحالة قد تشتعل مواجهة بين انقرة وتل ابيب!

عقلنة خطاب المحكمة الجنائية.. عصام يونس

ردا على محكمة الجنايات: نتنياهو يبرق الى زعماء العالم رفضه قرار التحقيق ضد اسرائيل

تقدير إسرائيلي : تزايد احتمالية تنفيذ ضربة استباقية ضد حزب الله

الأخبار الرئيسية

خبير اسرائيلي:الاعداء اكتشفو ضعف جبهتنا الداخلية ويخزنون الصواريخ لمعركة طويلة

نتنياهو يهاجم محكمة الجنايات الدولية وهذا ما قاله ..

بعد ضربة الجنائية الدولية .. اسرائيل تنتظر ايضا "القائمة السوداء" الشهر المقبل

67534

المطلوبون لمحكمة الجنايات الدولية: نتنياهو ليبرمان غانتس كوخافي وآخرين

صور ..مصرع وإصابة 8 عمال من الضفة جراء حادث سير بالداخل