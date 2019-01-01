فان دايك: شعرت بالإحباط بسبب ميسي !

وكالات / سما /

اعترف صخرة الدفاع الهولندية، فيرجيل فان دايك، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، أنه شعر بالاحباط لعدم فوزه بجائزة الكرة الذهبية.

وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، بجائزة الكرة الذهبية هذا العام 2019 من جانب مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، للمرة السادسة في تاريخه، بفارق ضئيل وصل لـ 7 أصوات فقط عن أقرب منافسيه فيرجيل فان دايك.

وأكد فان دايك أنه سافر إلى باريس وحضر حفل جوائز الكرة الذهبية، بعد علمه أنه جاء في المركز الثاني خلف ليونيل ميسي.

وقال مدافع ليفربول في تصريحات أبرزتها صحيفة “ميرور”: “لقد شعرت بخيبة أمل طفيفة”.

وأضاف: “قررت عدم الذهاب إلى الحفل، لكن في النهاية تراجعت عن قراري وكانت ليلة رائعة”.

وواصل: “تحدثت إلى ميسي خلال المساء، لم تكن محادثة طويلة لأنه لا يتحدث الكثير من اللغة الإنجليزية”.

وأختتم: “لكن يكفي إدراكي بأن الاحترام بيننا الآن متبادل”.

وتوج فان دايك بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وأفضل لاعب في أوروبا، بينما جاء في المركز الثاني بجائزتي “ذا بيست” من الفيفا، والكرة الذهبية من فرانس فوتبول.