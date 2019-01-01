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أول تعليق من دنيا بطمة حول استدعائها للتحقيق بتهم ابتزاز فنانين والتشهير بهم

الأحد 22 ديسمبر 2019 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من دنيا بطمة حول استدعائها للتحقيق بتهم ابتزاز فنانين والتشهير بهم


وكالات / سما /

في أول تصريح لها بعد الأنباء عن استدعائها للتحقيق، نفت الفنانة المغربية دنيا بطمة أن تكون قد استدعيت بالفعل للتحقيق، مؤكدة أن كل ما يقال لا أساس له من الصحة.

وقالت بطمة إن الغيرة تقف وراء ترويج مثل هذه الأنباء، وإنها فنانة ناجحة، وهو ما يدفع البعض للغيرة منها، بحسب الفنانة.

وكانت وسائل إعلام مغربية قالت إن النجمة دنيا بطمة استدعيت للتحقيق بتهمة الإساءة إلى الغير بسبب التعامل مع حساب “حمزة مون بيبي” على “إنستغرام”.

وجاء الاستدعاء، بحسب الأنباء، بسبب شكوى تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى النائب العام بمحكمة الاستئناف في مراكش، وذلك بعدما تعرض رئيسه وبعض المحامين للتشهير على حساب “حمزة مون بيبي”.

#دنيا بطمة #التحقيق

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