التنمية الاجتماعية توقع اتفاقيات مع صندوق الزكاة وجمعية قطر الخيرية

رام الله / سما /

وقع وزير التنمية الاجتماعية بصفته رئيس مجلس أمناء المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي د. أحمد مجدلاني ورئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة زياد الرجوب صباح اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز سبل التعاون فيما بينهما على تقديم خدمات التمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والأيتام والمسجلة على قوائم وزارة التنمية الاجتماعية، وقوائم لجان الزكاة في دولة فلسطين، بحضور وكيل الوزارة داوود الديك، والوكيل المساعد أنور حمام، ووكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب ،ومدير عام مؤسسة التمكين باسم دودين.

د. أحمد مجدلاني أكد على أهمية الاتفاقية قائلاً " الاتفاقية تشمل خدمات تطوير الأعمال وإنشاء المشاريع الصغيرة وفتح آفاق التشغيل من خلال إستراتيجيات نقل المعرفة، والتمكين الاقتصادي للمشاريع الفردية، و انشاء مشاريع جماعية، وتأسيس شركات وإدارة الاستثمارات لصالح الفقراء.

وأوضح د. مجدلاني أن ذلك ينسجم مع رؤية واتفاقية الوزارة التي تهدف الى تمكين الأسر الفقيرة والمهمشة، ودمجها بعجلة التنمية المستدامة وإخراجها من دائرة العوز والفقر.

وتنص المذكرة على ان تقوم الوزارة ومؤسسة التمكين باختيار الفئات القابلة للتمكين من القوائم المستهدفة لدى الطرفين من خلال الباحثين الميدانيين التابعين لوزارة التنمية الاجتماعية، وتطوير وتقديم خدمات الدعم الفني، وبناء القدرات للفئات التي تم اختيارها والإشراف على تصميم وتنفيذ التدخلات الفنية المتنوعة من مشاريع مدرة للدخل لصالح الفئات المستهدفة، كما يلتزم الطرف الثاني بتقديم قوائم الأسر المستفيدة من خدماته والمرشحة لتلقي خدمات التمكين الاقتصادي للطرف الأول والمشاركة في اختيار الأسر والفئات القابلة للتمكين ، والمشاركة في الاشراف على التدخلات الفنية .

سبق ذلك توقيع اتفاقية بين وزير التنمية الاجتماعية د. احمد مجدلاني و ومدير جمعية قطر الخيرية - فلسطين أ. حذيفة جلامنة اطار تفاهم مشترك حول بتنفيذ مشروع توفير بطانيات/ حرامات للأسر الأيتام، والأسر الأشد فقراً .

وأشاد د. مجدلاني بالتعاون والتنسيق المشترك بين وزارة التنمية وقطر الخيرية،لما فيه مصلحة الاسر الفقيرة ن وذلك بما ينسجم مع الخطة الوطنية العامة للحكومة وخطة التنمية الاجتماعية بالوصول الى المستفيدين.

مؤكدا ان الوزارة تنطلق من شراكة حقيقية تتمثل بالتخطيط ةالتفكير والمتابعة وصزولا للتنفيذ مع الشركاء الاجتماعيين .

هذا ثمن جلامنة التعاون الدائم مع وزارة التنمية، وأن مشروع توفير الحرامات لصالح المستفيدين من قوائم الوزارة ، ليس الاول بل أن قطر الخيرية قامت بتزويد مراكز المسنيين في رام الله ونابلس بوقود التدفئة بالتعاون مع الوزارة ، وهذا انطلاقا من خطة العمل مع الوزارة لخدمة الفئات الفقيرة.