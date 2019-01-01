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الأردن: وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب ضد صفقة الغاز مع إسرائيل

الأحد 22 ديسمبر 2019 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب ضد صفقة الغاز مع إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

أعلنت الحملة الوطنية الأردنية لإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل ونشطاء، عن تنظيم وقفة احتجاج، صباح الأحد أمام مجلس النواب. وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة فعاليات أطلقتها الحملة لمناهضة الاتفاقية، وذلك قبل أسابيع قليلة من بدء نفاذها رسميا.

وشارك نشطاء أردنيون،الجمعة المنصرمة، بإطلاق هاشتاغ باسم "أسقطوا اتفاقية الغاز"، ضمن عاصفة إلكترونية. وطالبت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل بتشكيل لجنة تحقيق نيابية خاصة للتحقيق في حيثيات إبرام هذه الصفقة.

وأعلنت الحملة، في ملتقى عقدته يوم الثلاثاء المنصرم، عن جملة فعاليات تصعيدية لمناهضة الاتفاقية، ودعم توصيات مجلس النواب في إعداد مذكرة مشروع قانون لوقف استيراد الغاز الإسرائيلي "المسروق"، على حد وصف صحيفة "الغد" الأردنية. 

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم التوافق على دعوة مجلس النواب الأردني للاستجابة إلى 8 مطالب تقع ضمن صلاحياته التشريعية والدستورية، أبرزها: دعم المذكرة التي وقعها نحو 63 نائبًا لصياغة مشروع قانون منع استيراد الغاز من إسرائيل لعام 2019، والسير به بشكل بالغ السرعة عبر مراحله الدستورية ليصبح تشريعًا نافذا وملزما.

ودعت الحملة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية جماهيرية للمطالبة بإسقاط الاتفاقية، وإدانة أصحاب القرار المسؤولين عن هذه الاتفاقية، فيما دعت أيضا المؤسسات الحزبية والنقابية في كل محافظات المملكة إلى تنظيم وقفات احتجاجية كل في مدينته ومحافظته.

وتهدف الوقفة، حسب القائمين على الحملة، إلى إسناد موقف النواب الرافضين للاتفاقية، والضغط على المجلس لتنفيذ مطالب الحملة والأوساط الشعبية، والتي تقع ضمن صلاحياته الدستورية التشريعية والرقابية، والكفيلة بإسقاط الاتفاقية.

وستعمل الحملة على توقيع عريضة جماهيرية، في جميع مدن ومحافظات المملكة، تطالب بإسقاط هذه الاتفاقية ومحاسبة المسؤولين عنها.

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