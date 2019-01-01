تخصيص 10 ملايين شيكل لمواجهة العنف في الداخل المحتل

القدس المحتلة / سما /

أعلن موشيه كحلون وزير المالية في حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، عن تخصيص 10 ملايين شيكل لصالح الشرطة الإسرائيلية العاملة في منطقة "القطاع العربي" (المناطق التي يتواجد فيها فلسطينيو 48) داخل الخط الأخضر.

وأوضح كحلون أن هذه الأموال ستخصص لتزويد الشرطة بوسائل تحكم وسيطرة مثل الكاميرات والاتصالات الرقمية وغيرها، وإنشاء مراكز مخصصة للشرطة في تلك المناطق.

وبين أن هذه الإجراءات التكنولوجية ستعمل على تحسين عمليات الشرطة بشكل كبير في منع تصاعد العنف، قائلا "إن وقف الجرائم هو هدف حكومي يمثل أولوية قصوى لجميع الوزارات، والميزانية المعتمدة خطوة أخرى في الحرب ضد الجريمة".