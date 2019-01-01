  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفد حركة حماس يختتم زيارته إلى ماليزيا

الأحد 22 ديسمبر 2019 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد حركة حماس يختتم زيارته إلى ماليزيا


غزة / سما /

اختتم وفد حركة حماس برئاسة موسى أبو مرزوق، زيارته إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، بعد انتهاء فعاليات القمة الإسلامية التي امتدت لثلاثة أيام متتالية.

والتقى وفد الحركة العديد من القادة والمسؤولين المشاركين في القمة، حيث جرى لقاء خاص مع معالي رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، إضافة إلى لقاءات خاصة مع عدد من الوزراء الماليزيين.

كما التقي وفد الحركة على هامش القمة عددا من الوفود والمسؤولين من عدة دول عربية وإسلامية، وبحث معهم قضايا وحدة الأمة، وسبل تمتين روابطها، ودور الأمة المنشود في نصرة القضية الفلسطينية.

الأكثر قراءة اليوم

مقترح اسرائيلي يستبق تحقيق محكمة لاهاي .. اعلان انهيار السلطة أو سحب الدعوى القضائية

"فشل كبير لنتنياهو وسياسته".. قناة عبرية: التحقيق في لاهاي سيؤدي لزلزال سياسي وقانوني في "إسرائيل"

مصدر أمني اسرائيلي: في هذه الحالة قد تشتعل مواجهة بين انقرة وتل ابيب!

عقلنة خطاب المحكمة الجنائية.. عصام يونس

ردا على محكمة الجنايات: نتنياهو يبرق الى زعماء العالم رفضه قرار التحقيق ضد اسرائيل

تقدير إسرائيلي : تزايد احتمالية تنفيذ ضربة استباقية ضد حزب الله

غوغل" تطلق أداة ترجمة فورية للهواتف المحمولة

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يهاجم محكمة الجنايات الدولية وهذا ما قاله ..

بعد ضربة الجنائية الدولية .. اسرائيل تنتظر ايضا "القائمة السوداء" الشهر المقبل

67534

المطلوبون لمحكمة الجنايات الدولية: نتنياهو ليبرمان غانتس كوخافي وآخرين

صور ..مصرع وإصابة 8 عمال من الضفة جراء حادث سير بالداخل

ثوري

"الثوري" يرحب بقرار "الجنائية" ويطالب بمقاطعة أي دولة تنقل سفارتها للقدس المحتلة