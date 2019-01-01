وفد حركة حماس يختتم زيارته إلى ماليزيا

غزة / سما /

اختتم وفد حركة حماس برئاسة موسى أبو مرزوق، زيارته إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، بعد انتهاء فعاليات القمة الإسلامية التي امتدت لثلاثة أيام متتالية.

والتقى وفد الحركة العديد من القادة والمسؤولين المشاركين في القمة، حيث جرى لقاء خاص مع معالي رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، إضافة إلى لقاءات خاصة مع عدد من الوزراء الماليزيين.

كما التقي وفد الحركة على هامش القمة عددا من الوفود والمسؤولين من عدة دول عربية وإسلامية، وبحث معهم قضايا وحدة الأمة، وسبل تمتين روابطها، ودور الأمة المنشود في نصرة القضية الفلسطينية.