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العسيلي: الاعتماد على الاستيراد من الجانب الإسرائيلي يتناقص تدريجياً

الأحد 22 ديسمبر 2019 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
العسيلي: الاعتماد على الاستيراد من الجانب الإسرائيلي يتناقص تدريجياً


رام الله / سما /

قال وزير الاقتصاد خالد العسيلي، إن الاعتماد على الاستيراد من الجانب الاسرائيلي يتناقص تدريجياً كل شهر في اطار سياسة الحكومة للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال.

وأوضح العسيلي في حديث لإذاعة " صوت فلسطين " الرسمية، اليوم الاحد، أن استراتيجية الحكومة بالانفكاك عن الاحتلال تشمل عدة عناصر واتجاهات جديدة، أبرزها تعزيز المنتج الوطني ودعم اقامة استثمارات وصناعات جديدة.

وأشار العسيلي إلى انه تم الطلب من اليابانيين بالأمس خلال زيارة وزير الدولة الياباني للمدينة الصناعية الزراعية في أريحا في اطار تعزيز العلاقة مع الحكومة اليابانية مشاريع لتسهيل عمل الصناعة، وجذب مستثمرين جدد إلى فلسطين.

وأضاف العسيلي انه سيتم الاعلان قريباً عن انشاء 50 مصنعا في مدينة أريحا الصناعية الزراعية، منوها الى أن 16 مصنعاً تم انشاؤها في المدينة وأوضاعها جيدة جدا.

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