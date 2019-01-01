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OnePlus تكتسح سوق الأجهزة الذكية بهواتف متطورة

الأحد 22 ديسمبر 2019 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
OnePlus تكتسح سوق الأجهزة الذكية بهواتف متطورة


وكالات / سما /

سرب موقع andro-news المتخصص بشؤون التقنية مواصفات هواتف OnePlus التي ستطرح قريبا، وتنافس أهم الأجهزة الذكية في الأسواق.

أول هاتف OnePlus 8 وفقا للموقع سيأتي بشاشة OLED بمقاس 6.44 بوصة، بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، بمعدل تحديث 90 غيغاهيرتز، وسيحصل على معالج Snapdragon 865 أقوى معالجات الهواتف في الأسواق، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

أما الكاميرا الأمامية له فستكون بدقة 32 ميغابيكسل، والكاميرا الأساسية من بين أفضل كاميرات الهواتف، بدقة (60+16+12) ميغابيكسل.

وسيحصل على ذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128/256/512 غيغابايت.

و ستطرح نسخة أقوى من هذا الهاتف OnePlus 8 Pro، ستأتي بشاشة بمقاس 6.7 بوصة بدقة عرض (3180/1440) بيكسل، ومعالج Snapdragon 865، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، وذواكر وصول عشوائي LPDDR5 8 و12 غيغابايت، وذاكرة تخزين 256/512 غيغابايت.

والكاميرا الأمامية له ستكون بدقة 32 ميغابيكسل، والكاميرا الأساسية بدقة (60+16+12) ميغابيكسل.

كما سيأتي من هذا الهاتف نسخة Lite ، ستحصل على شاشة OLED بحجم 6.4 بوصة بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، ومعالج MediaTek ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون بدقة (48+16+12) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

#OnePlus #هواتف

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