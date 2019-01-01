بعد تصريحاته حول الخان الأحمر.. أعضاء في كنيست يهاجمون كاتس

القاهرة / وكالات /

هاجم أعضاء في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، تصريحات وزير الخارجية يسرائيل كاتس بشأن عدم إخلاء الخان الأحمر "القرية البدوية" شرقي القدس، خشية من محكمة الجنايات الدولية.

وقال جدعون ساعر عضو الكنيست عن حزب الليكود والذي ينافس على رئاسة الحزب، أنه تساءل منذ أيام عن سبب عدم إخلاء وهدم الخان الأحمر، مضيفًا "اكتشفنا اليوم لماذا؟ إن الحكومة الإسرائيلية تخاف من لاهاي".

واعتبر "أن ذلك يؤكد بأن إسرائيل تخشى أيضاً التحرك ضد محاولات الفلسطينيين للسيطرة على مناطق (ج) خلال السنوات الأخيرة، لنفس السبب". داعياً "إلى ضرورة التغيير في دفة القيادة السياسية من أجل مستقبل إسرائيل في الضفة الغربية بالأعمال وليس بالكلام"، كما قال.

من جانبه قال يؤاف كيش عضو الكنيست عن الليكود، رداً على تصريحات كاتس "إن السؤال الذي يفرض نفسه، من هو مالك الخان الأحمر، دولة إسرائيل، أم الاتحاد الأوروبي؟، المحكمة الإسرائيلية، أم محكمة لاهاي". مشيراً "إلى أن المحكمة الإسرائيلية والدولة قررتا الإخلاء، ولكن لم ينفذ القرار"، وفق ما صرح به.

فيما رفض وزير العلوم أوفير أكونيس تصريحات كاتس، واعتبرها غير مقبولة، داعيا إلى العمل على إخلاء الخان الأحمر فورا.

فيما رد كاتس بنفسه على تصريحات ساعر، واتهمه بأنه سابقاً أيد تجميد الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى ضمن صفقة، وأيد التفاوض مع الرئيس محمود عباس.