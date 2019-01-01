  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بعد تصريحاته حول الخان الأحمر.. أعضاء في كنيست يهاجمون كاتس

الأحد 22 ديسمبر 2019 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تصريحاته حول الخان الأحمر.. أعضاء في كنيست يهاجمون كاتس


القاهرة / وكالات /

 هاجم أعضاء في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، تصريحات وزير الخارجية يسرائيل كاتس بشأن عدم إخلاء الخان الأحمر "القرية البدوية" شرقي القدس، خشية من محكمة الجنايات الدولية.

وقال جدعون ساعر عضو الكنيست عن حزب الليكود والذي ينافس على رئاسة الحزب، أنه تساءل منذ أيام عن سبب عدم إخلاء وهدم الخان الأحمر، مضيفًا "اكتشفنا اليوم لماذا؟ إن الحكومة الإسرائيلية تخاف من لاهاي".

واعتبر "أن ذلك يؤكد بأن إسرائيل تخشى أيضاً التحرك ضد محاولات الفلسطينيين للسيطرة على مناطق (ج) خلال السنوات الأخيرة، لنفس السبب". داعياً "إلى ضرورة التغيير في دفة القيادة السياسية من أجل مستقبل إسرائيل في الضفة الغربية بالأعمال وليس بالكلام"، كما قال.

من جانبه قال يؤاف كيش عضو الكنيست عن الليكود، رداً على تصريحات كاتس "إن السؤال الذي يفرض نفسه، من هو مالك الخان الأحمر، دولة إسرائيل، أم الاتحاد الأوروبي؟، المحكمة الإسرائيلية، أم محكمة لاهاي". مشيراً "إلى أن المحكمة الإسرائيلية والدولة قررتا الإخلاء، ولكن لم ينفذ القرار"، وفق ما صرح به.

فيما رفض وزير العلوم أوفير أكونيس تصريحات كاتس، واعتبرها غير مقبولة، داعيا إلى العمل على إخلاء الخان الأحمر فورا.

فيما رد كاتس بنفسه على تصريحات ساعر، واتهمه بأنه سابقاً أيد تجميد الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى ضمن صفقة، وأيد التفاوض مع الرئيس محمود عباس.

الأكثر قراءة اليوم

مقترح اسرائيلي يستبق تحقيق محكمة لاهاي .. اعلان انهيار السلطة أو سحب الدعوى القضائية

"فشل كبير لنتنياهو وسياسته".. قناة عبرية: التحقيق في لاهاي سيؤدي لزلزال سياسي وقانوني في "إسرائيل"

مسؤول اسرائيلي: يجب تدمير البنية العسكرية لحركة حماس والجهاد الإسلامي بغزة

مصدر أمني اسرائيلي: في هذه الحالة قد تشتعل مواجهة بين انقرة وتل ابيب!

عقلنة خطاب المحكمة الجنائية.. عصام يونس

فتح : مواقف حماس متناقضة في ملفي الانتخابات والجنائية الدولية

تقدير إسرائيلي : تزايد احتمالية تنفيذ ضربة استباقية ضد حزب الله

الأخبار الرئيسية

بعد ضربة الجنائية الدولية .. اسرائيل تنتظر ايضا "القائمة السوداء" الشهر المقبل

67534

المطلوبون لمحكمة الجنايات الدولية: نتنياهو ليبرمان غانتس كوخافي وآخرين

صور ..مصرع وإصابة 8 عمال من الضفة جراء حادث سير بالداخل

k

ردا على محكمة الجنايات: نتنياهو يبرق الى زعماء العالم رفضه قرار التحقيق ضد اسرائيل

ثوري

"الثوري" يرحب بقرار "الجنائية" ويطالب بمقاطعة أي دولة تنقل سفارتها للقدس المحتلة