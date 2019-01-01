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بعد ضربة الجنائية الدولية .. اسرائيل تنتظر ايضا "القائمة السوداء" الشهر المقبل

الأحد 22 ديسمبر 2019 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد ضربة الجنائية الدولية .. اسرائيل تنتظر ايضا "القائمة السوداء" الشهر المقبل


القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الأحد، إن الحملة الدبلوماسية تتصاعد ضد إسرائيل في العالم، وخاصةً أمام المؤسسات الدولية.

وبحسب الصحيفة، فإن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ستنشر الشهر المقبل قائمة الشركات العاملة في المستوطنات بالضفة الغربية وشرقي القدس ومرتفعات الجولان.

وقالت الصحيفة "ليس فقط لاهاي .. لم تتمكن بعد إسرائيل من الاستيقاظ من ضربة قرار المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب بالضفة وغزة، فهي ستتعرض لضربة آخرى بنشر القائمة السوداء للشركات العاملة بالمستوطنات".

وبحسب الصحيفة، فإنه منذ نشر قرار محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ الشهر الماضي بمطالبة جميع دول الاتحاد الأوروبي بتمييز منتجات المستوطنات، تدفع ميشيل باشيليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، باتجاه الحصول على القائمة كاملة والعمل على نشرها، مشيرةً إلى أن قرار المدعية العامة سيعطي دفعة أخرى للمفوضة باشيليت من أجل المضي قدماً بشأن نشر هذه القائمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تعمل خلف الكواليس لمحاولة تأجيل القائمة مرةً أخرى، لكن ليس من المؤكد أنها ستنجح، لافتة إلى أن هناك ضغوطاً على المفوضة باشيليت وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش من داخل إسرائيل ومن الولايات المتحدة نفسها عبر أعضاء في الكونغرس والإدارة الأميركية من أجل منع نشر القائمة.

ووفقاً للصحيفة، فإن الأميركيين أرسلوا رسائل تهديد بأنه سيتم اتخاذ إجراءات قوية ضد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في حالة نشر "القائمة السوداء".

وبحسب الصحيفة، فإن باشيليت أكدت عزمها على نشر هذه القائمة قبل انتهاء ولايتها في الأشهر المقبلة، وذلك التزاماً منها بما يقع عليها وفق القوانين.

وتشير الصحيفة إلى أن عددا من الشركات في إسرائيل والعالم تلقت إشعاراً في الأشهر الأخيرة من مكتب المفوضة باشيليت بشأن إمكانية إدراجها في القائمة السوداء بسبب عملها في المستوطنات بشكل غير قانوني.

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