بداية قوية لشباب البريج في افتتاح دوري السلة

الوسطى / غزة /

بدأ شباب البريج بداية قوية في بطولة دوري جوال لكرة السلة، عقب فوزه على خدمات جباليا بنتيجة 54/77، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة الراحل خلف العجلة في مخيم البريج، في افتتاح الأسبوع الأول من البطولة.

ونجح شباب البريج في السيطرة على معظم أرباع اللقاء التي جاءت على النحو التالي.

الربع الأول: 14/22 لصالح شباب البريج

الربع الثاني: 8/10 لصالح شباب البريج

الربع الثالث: 18/20 لصالح شباب البريج

الربع الرابع: 15/25 لصالح شباب البريج

أدار اللقاء تحكيميا: دولي سائد حميد، دولي باسل كرون، مروان حمد، مسجل يوسف العجلة، ميقاتي محمد الكرنز، ميقاتي "24 ثانية" مؤمن الجربة.

وفي لقاء ثاني نجح شباب المغازي في الفوز على بيت حانون الأهلي بنتيجة 34/87، مستغلا حداثة عهد الحوانين وقلة خبرتهم.

وسيطر شباب المغازي على نتائج كافة أرباع اللقاء التي جاءت على النحو التالي:

الربع الأول: 24/12 لصالح شباب المغازي.

الربع الثاني: 27/2 لصالح شباب المغازي.

الربع الثالث: 15/8 لصالح شباب المغازي.

الربع الرابع: 25/0 لصالح شباب المغازي.

أدار اللقاء تحكيميا: دولي حسين حمدان، نضال قفة، تامر قشطة، مسجل يوسف العجلة، ميقاتي عاطف المسلمي، ميقاتي "24 ثانية" مؤمن الجربة.