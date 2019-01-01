انتصاران لهلال القدس والسموع بالمحترفين

وكالات / سما /

سحق هلال القدس نظيره ترجي واد النيص (6-0), ضمن منافسات الأسبوع العاشر من دوري المحترفين بالضفة المحتلة.

وسجل سداسية هلال القدس إبراهيم الحبيبي "هاتريك" (32, و59, و85 من ركلة جزاء), ومحمد يامين (15), وعبد الله خولي (45), ورياض نايف بالخطأ في مرماه (73).

ورفع الفائز رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس, وبقي رصيد الخاسر 13 نقطة في المركز السابع.

وفي لقاءات أخرى, قاد إسماعيل العمور فريقه شباب السموع للفوز على أهلي قلقيلية (4-2), بعدما أحرز هدفين, كما تعادل شباب الأمعري مع القوات الفلسطينية (2-2), في مباراة شهدت تسجيل همام أبو حسنين هدفا للأول.