فيديو: تعادل سلبي للجلاء والزيتون.. والذئاب والأقصى حبايب

غزة / سما /

تعادل الزيتون مع نظيره الجلاء (0-0), ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من دوري الدرجة الأولى.

وفشل الفريقان بالوصول للشباك على مدار 90 دقيقة, ليرفع الزيتون رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع مؤقتا, ويصبح رصيد الجلاء 23 نقطة في الصدارة مؤقتا, بفارق الأهداف أمام بيت حانون الأهلي.

خدمات خانيونس – الأقصى (1-1)

واحتكم خدمات خانيونس للتعادل مع منافسه الأقصى (1-1)

وتقدم الأقصى عبر محمد الغول (42), قبل أن يتعادل "الذئاب" عن طريق رامي البيوك (46).

ورفع "الذئاب" رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس مؤقتا, وأضحى رصيد الأقصى 16 نقطة في المركز السابع.