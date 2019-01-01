  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

فيديو: تعادل سلبي للجلاء والزيتون.. والذئاب والأقصى حبايب

الأحد 22 ديسمبر 2019 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: تعادل سلبي للجلاء والزيتون.. والذئاب والأقصى حبايب


غزة / سما /

تعادل الزيتون مع نظيره الجلاء (0-0), ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من دوري الدرجة الأولى.

وفشل الفريقان بالوصول للشباك على مدار 90 دقيقة, ليرفع الزيتون رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع مؤقتا, ويصبح رصيد الجلاء 23 نقطة في الصدارة مؤقتا, بفارق الأهداف أمام بيت حانون الأهلي.

خدمات خانيونس – الأقصى (1-1)

واحتكم خدمات خانيونس للتعادل مع منافسه الأقصى (1-1)

وتقدم الأقصى عبر محمد الغول (42), قبل أن يتعادل "الذئاب" عن طريق رامي البيوك (46).

ورفع "الذئاب" رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس مؤقتا, وأضحى رصيد الأقصى 16 نقطة في المركز السابع.

#الزيتون #الجلاء #خدمات خانيونس #الأقصى

الأكثر قراءة اليوم

مقترح اسرائيلي يستبق تحقيق محكمة لاهاي .. اعلان انهيار السلطة أو سحب الدعوى القضائية

"فشل كبير لنتنياهو وسياسته".. قناة عبرية: التحقيق في لاهاي سيؤدي لزلزال سياسي وقانوني في "إسرائيل"

مسؤول اسرائيلي: يجب تدمير البنية العسكرية لحركة حماس والجهاد الإسلامي بغزة

مصدر أمني اسرائيلي: في هذه الحالة قد تشتعل مواجهة بين انقرة وتل ابيب!

عقلنة خطاب المحكمة الجنائية.. عصام يونس

تقدير إسرائيلي : تزايد احتمالية تنفيذ ضربة استباقية ضد حزب الله

غوغل" تطلق أداة ترجمة فورية للهواتف المحمولة

الأخبار الرئيسية

بعد ضربة الجنائية الدولية .. اسرائيل تنتظر ايضا "القائمة السوداء" الشهر المقبل

67534

المطلوبون لمحكمة الجنايات الدولية: نتنياهو ليبرمان غانتس كوخافي وآخرين

صور ..مصرع وإصابة 8 عمال من الضفة جراء حادث سير بالداخل

k

ردا على محكمة الجنايات: نتنياهو يبرق الى زعماء العالم رفضه قرار التحقيق ضد اسرائيل

ثوري

"الثوري" يرحب بقرار "الجنائية" ويطالب بمقاطعة أي دولة تنقل سفارتها للقدس المحتلة