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صلاح: أنا طماع ومنتخب مصر قادر على التأهل لكأس العالم

الأحد 22 ديسمبر 2019 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صلاح: أنا طماع ومنتخب مصر قادر على التأهل لكأس العالم


وكالات / سما /

عبّر نجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، عن سعادته بفوز "الريدز" بلقب كأس العالم للأندية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النادي، وذلك عقب الانتصار على فلامنغو البرازيلي بهدف دون مقابل.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن صلاح قوله: "سعداء بالفوز باللقب لأول مرة في التاريخ"، مضيفا: "كانت بطولة صعبة، خضنا مباريات قوية".

وعن أمله بمشاركة مصر في كأس العالم القادمة 2022، أشار صلاح إلى أن منتخب بلاده "يحتاج للدعم في الفترة المقبلة، نقوم ببناء فريق جديد، ولدينا لاعبين مميزين قادرين على التأهل لكأس العالم".

وكشف صلاح عن رغبته في الفوز بلقبي دوري أبطال أوروبا ولقب الدوري الإنجليزي، قائلا: "أرغب في الفوز باللقبين، أنا طماع بعض الشيء في هذا الأمر نرغب في التتويج باللقبين".

وفيما يتعلق بالفرق المنافسة لليفربول بالدوري الإنجليزي، أوضح صلاح: "ليستر سيتي ومانشستر سيتي يقدمان مباريات رائعة، كلاهما ينافس على اللقب، من المبكر الحديث عن الفريق المنافس أو الأقرب للقب".

جدير بالذكر أن صلاح فاز بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية، كما توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية، وذلك بعد فوزه بجائزة الأفضل في مباراة مونتيري المكسيكي في نصف النهائي.

#محمد صلاح #ليفربول #مصر

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