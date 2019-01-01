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تطور كبير في منظومة ريال مدريد الدفاعية

الأحد 22 ديسمبر 2019 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تطور كبير في منظومة ريال مدريد الدفاعية


وكالات / سما /

رغم تعادل ريال مدريد مع برشلونة بدون أهداف، إلا أن النادي الملكي حقق أرقاماً دفاعية مهمة توضح التطور الذي تمر بها كتيبة زين الدين زيدان منذ بداية الموسم الكروي الراهن.

ونجح ريال مدريد في تجنب الخسارة في آخر 12 مباراة بمختلف المسابقات، كما بصم على العديد من النجاحات على مستوى خطي الوسط والدفاع ومركز حراسة المرمى، إذ حافظ الفريق على نظافة شباكه في خمس مباريات متتالية في وقت سابق.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ريال مدريد تحسن على الصعيد الدفاعي منذ الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام ريال مايوركا، حيث قللت كتيبة زين الدين زيدان بشكل كبير، من متوسط عدد الأهداف التي تلج شباك تيبو كورتوا.

وقبل الخسارة من مايوركا، لعب ريال مدريد 11 مباراة واستقبل خلالها 14 هدفاً أي بمعدل 1.27 هدف في كل مباراة، مع حفاظه على نظافة شباكه في ثلاث مباريات فقط.

ومنذ تلك المباراة، لم تستقبل شباك المرينجي أكثر من هدفٍ في المباراة نفسها سوى في إياب الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا أمام العملاق الباريسي، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وأوضحت الصحيفة المذكورة: “تيبو كورتوا هو أبرز وجوه هذا التحسن بالإضافة إلى رافائيل فاران وداني كارفخال اللذان تحسن مستواهما في الأسابيع الأخيرة.. ناهيك عن أن زيدان استغل إصابة مارسيلو من أجل تأمين خط الدفاع بإشراكه لميندي”.

#ريال مدريد #برشلونة

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