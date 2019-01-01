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شبيبة فدا وحركة المقاطعة BDS ينظمان ندوة حوارية

الأحد 22 ديسمبر 2019 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

نظم اتحاد شباب الاستقلال الإطار الشبابي للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) محافظة الوسطى وحركة مقاطعة إسرائيل ندوة حوارية عن (أهمية المقاطعة لدى الجمهور والشباب).

بدوره، افتتح الندوة وليد الأعور منسق اتحاد شباب الاستقلال بالمحافظة، مؤكدا على أهمية مقاطعة إسرائيل بكل الوسائل والطرق المتاحة للشباب الفلسطيني والجمهور.

وأكد عبد الرحمن أبو نحل منسق حركة مقاطعة إسرائيل في غزة على دور الحركة في تحدي دولة الاحتلال أمام العالم وتكبيد الشركات المتعاونة مع دولة الاحتلال خسائر كبيرة، مشددا على ضرورة زيادة الوعي الثقافي والاقتصادي لدى الشباب الفلسطيني.

وتحدث رامز بارود مسؤول اتحاد الشباب المركزي بضرورة توحيد الجهود وتعزيز ثقافة المقاطعة في الأطر الشبابية الطلابية وإقامة الندوات وورش العمل في كل المكاتب والمراكز التابعة للاتحاد، وأن يكون للاتحاد دور حقيقي في عزل منتجات دولة الاحتلال في داخل الجامعات، ودعم المنتج الوطني الفلسطيني.

#شبيبة فدا #حركة المقاطعة الاسرائيلية

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