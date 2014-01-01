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البابا فرانسيس يصل إلى إسرائيل

الأحد 22 ديسمبر 2019 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البابا فرانسيس يصل إلى إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

 تجري إسرائيل والفاتيكان محادثات لتنسيق زيارة البابا فرانسيس لإسرائيل، والتي من المتوقع أن تتم في عام 2020.
لكن لم يتم تحديد موعد رسمي للزيارة.
خلال عطلة نهاية الأسبوع ، التقى رئيس بلدية الناصرة علي سلام بالبابا في مدينة الفاتيكان، وناقش معه إمكانية زيارة رسمية لاسرائيل. وقال البابا "إنه يود زيارة إسرائيل مرة أخرى.
طلب سلام من البابا المساعدة في إقامة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين ، والترويج للناصرة كمدينة سياحية للمسيحيين. كما طلب المساعدة في إنشاء أول جامعة في المدينة والعديد من المدارس الأخرى ، بالإضافة إلى منح البابا العديد من الهدايا .
إذا تمت الزيارة ، فستكون هذه هي المرة الثانية التي يزور فيها البابا فرانسيس إسرائيل. تمت الزيارة السابقة في عام 2014 .

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