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كاتس: لم و لن نهدم الخان الأحمر خشيةً من محكمة العدل الدولية

الأحد 22 ديسمبر 2019 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس: لم و لن نهدم الخان الأحمر خشيةً من محكمة العدل الدولية


القدس المحتلة / سما /

قال وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، أنه لم ولن يتم إخلاء وهدم الخان الأحمر (القرية البدوية) شرقي القدس، خشيةً من أن يؤدي إلى بدء محاكمة جنائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وأضاف كاتس خلال مقابلة مع إذاعة كان العبرية، إن مثل هذا الإجراء قد يكون "القشة الأخيرة" بالنسبة لمحكمة العدل الدولية، خاصةً وأنه سيتزامن مع قرار المدعية الجنائية الدولية بوجود أسباب للتحقيق في الأعمال الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، كما قال.

وجاءت تصريحات كاتس للإذاعة كرد على الدعوات التي وجهت من قبل بعض المسؤولين الإسرائيليين من الليكود وأحزاب يمينية متطرفة، طالبت بإخلاء وهدم الخان الأحمر، كما وعد بذلك مسبقًا بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المؤقت.

وقال كاتس "لقد وصلنا إلى استنتاج مفاده أن الخان الأحمر هو نقطة حساسة، يمكن أن تكون العامل الحاسم في قرار المدعية العامة بإجراء تحقيق ضد إسرائيل".

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