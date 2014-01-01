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المطلوبون لمحكمة الجنايات الدولية: نتنياهو ليبرمان غانتس كوخافي وآخرين

الأحد 22 ديسمبر 2019 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المطلوبون لمحكمة الجنايات الدولية: نتنياهو ليبرمان غانتس كوخافي وآخرين


القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن المدعي العام بمحكمة لاهاي، سيقرر خلال 120 يوم، البدء بإجراء تحقيقات ضد شخصيات إسرائيلية، في ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وقالت الصحيفة العبرية، صباح اليوم الأحد، إن من بين الأسماء التي قد تكون مطلوبة للتحقيق في محكمة الجنيات الدولية، نتنياهو وليبرمان وغانتس ورئيس الأركان أفيف كوخافي وآخرين.

وأضافت الصحيفة، أن محكمة الجنايات الدولية قد تطلب للتحقيق، الشخصيات الإسرائيلية، التي شاركت في ادارة الحرب على قطاع غزة، صيف العام 2014، لقيامها بإرتكاب جرائم حرب ضد السكان المدنيين هناك. 

وبحسب الصحيفة العبرية، ستشمل قائمة المطلوبين للتحقيقات الدولية، قادة أركان سابقين، ووزراء الجيش الإسرائيلي، ورؤساء الشاباك، وقادة ألوية بالجيش، ورؤساء مجالس المستوطنات.

ولفتت صحيفة يديعوت، الى أن التحقيقات لن تقتصر على أحداث الحرب الأخيرة على غزة، بل على قيام الجنود الإسرائيليين بقتل الفلسطينيين بالضفة، والمتظاهرين على حدود غزة.

وأشارت الصحيفة، الى أن إسرائيل ترفض هذا القرار، وأن وزارة الخارجية الإسرائيلية، ستعقد اليوم، جلسة خاصة لمناقشة كيفية محاربة هذا القرار الدولي.

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