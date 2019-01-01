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مواجهات مع الاحتلال في العيسوية

الأحد 22 ديسمبر 2019 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات مع الاحتلال في العيسوية


القدس المحتلة / سما /

اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وأفاد عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي انتشرت بشكل مكثف في شوارع البلدة، وأطلقت وابلا من القنابل الصوتية والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط صوب المباني السكنية بشكل عشوائي.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت العيسوية من مدخلها الشرقي، وانتشرت في محيط مسجد الأربعين بالبلدة، وحي الشهيد محمد كايد محمود قبل اندلاع المواجهات.

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