وسط تعتيم مصري .. الاحتلال يعلن عن بدء تصدير الغاز الطبيعي الى مصر

القدس المحتلة / سما /

من المقرر ان تبدأ قوات الاحتلال الإسرائيلي تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر خلال الأيام المقبلة، وفقاً لما أعلنته وزارة خارجية الاحتلال.

وذكرت صفحة "إسرائيل" بالعربية على فيس بوك ان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز وقع مع مصر اتفاقية تقضي بتصدير الغاز الطبيعي.

وأضافت الوزارة: "الغاز الطبيعي الإسرائيلي، الذي سيبدأ بالتدفق من حقل ليفياثان في إسرائيل إلى مصر في الأيام المقبلة، مخصص للاستخدام في السوق المحلي المصري".

وفي 16 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، صادق شتاينتس، على بدء تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي: "تصدير الغاز إلى مصر يمثل تعاونا اقتصاديا مهما للغاية بين إسرائيل ومصر، منذ توقيع معاهدة السلام بين البلدين. وهو حدث تاريخي لدولة إسرائيل".

وأضاف: "سيتم بموجب الاتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى ⁧‫مصر‬⁩ بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات"، مشيرا إلى أن الغاز الطبيعي الإسرائيلي، الذي سيبدأ التدفق إلى مصر في الأيام المقبلة، مخصص للاستخدام في السوق المحلي المصري"

ولم تعقب الجهات المصرية على التصريحات الإسرائيلية.