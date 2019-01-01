ردا على محكمة الجنايات: نتنياهو يبرق الى زعماء العالم رفضه قرار التحقيق ضد اسرائيل

القدس المحتلة / سما /

بعث رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء السبت رسالة الى زعماء العام يندد فيها بقرار النيابة العامة لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي بفتح تحقيق ضد إسرائيل حول "جرائم حرب"، قال فيها: "هذا يوم أسود للحقيقة والعدالة، تحويل المحكمة الدولية الى سلاح سياسي في الحرب ضد إسرائيل".

وأضاف نتنياهو: "يريدون ان يحولوا حقيقة ان اليهود يعيشون في ارض إسرائيل، بوطنهم الى جريمة حرب، هذا سخيف، نحن نقاتل من أجل حقوقنا ومن اجل الحقيقة التاريخية بكل طريقة ممكنة. على ما يبدو المدعية في المحكمة الجنائية قررت عدم رفض الالتماس الفلسطيني حتى النهاية، ضد دولة إسرائيل. هذا قرار فاضح لا أساس له من الصحة".

وتابع نتنياهو برسالته: "لا صلاحية للمحكمة الدولية في هذا الامر. هناك سلطة للمناقشة ليس فقط ان الحديث يدور عن دعاوى مقدمة من قبل دول ذات سيادة". وأضاف:"لكن ولا مرة كانت دولة فلسطينية. قرار المدعية العامة في لاهاي يحول المحكمة الجنائية الى سلاح سياسي في الحرب لنزع الشرعية ضد إسرائيل. المدعية تجاهلت تماما التفسيرات القضائية الجدية التي عرضناها امامها. هي أيضا تتجاهل الحقيقة التاريخية بانها تقول ان هذا جريمة حرب بأن اليهود يعيشون على ارضهم، ارض التوراة، ارض اجدادنا. لن نسكت ولن نحني رؤوسنا أمام هذا الظلم. سنستمر بمحاربته بكل الأدوات المتاحة لنا".

كما اعرب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية في بيان له مساء السبت عن معارضته الشديدة لقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية، وقال انه يرفضه بشده وانه "غير مقبول"، وقال مندلبيت ان :"إسرائيل دولة قانون ديموقراطية وملتزمة وتحترم القانون الدولي والقيم الإنسانية ، وهذا الالتزام متجذر في قيم وطابع الدولة، ويضمنه النظام القضائي. لا يوجد مجال للتدخل القضائي الدولي في هذا الموقف، من جانب المحكمة كان يجب عليها ان تتعامل مع الفظائع القاسية في اخطر الأمكنة التي انهار بها النظام القضائي" وأشار مندلبيط في رسالته ان المحكمة لم تتعمق في مسودة الرأي التي قدمها للمحكمة إزاء القضية وقامت باتخاذ قرارها بتسرع.