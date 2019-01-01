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غوغل" تطلق أداة ترجمة فورية للهواتف المحمولة

السبت 21 ديسمبر 2019 10:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوغل" تطلق أداة ترجمة فورية للهواتف المحمولة


وكالات/وكالات/

أطلقت شركة التكنولوجيا الأميركية غوغل نسخة للهواتف الذكية من أداة الترجمة الفورية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وهو ما سيتيح لشخصين يتحدثان لغتين مختلفتين إجراء محادثة هاتفية بينهما.
تحمل الأداة الجديدة اسم "وضع الترجمة" وهي تعمل من خلال تطبيق المساعد الشخصي الرقمي للهواتف الذكية "غوغل أسيستنت" الذي ينافس تطبيق أليكسا من شركة أمازون أو سيري من آبل.
وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن غوغل كانت قد كشفت عن الأداة الجديدة في وقت سابق من العام الحالي خلال معرض لاس فيجاس الدولي للأجهزة الإلكترونية. وكانت هذه الأداة متاحة في ذلك الوقت للعمل مع الشاشات الذكية.
وأتاحت غوغل الأداة الجديدة للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد والهواتف الذكية آيفون. ويتم تفعيل الأداة من خلال تفعيل تطبيق غوغل أسيستنت ثم إبلاغه بعبارة من نوع "كن مترجمي باللغة التايلاندية " أو "ساعدني في الحديث باللغة الإيطالية، وفي هذه الحالة يتكلم المستخدم بلغته الأصلية ثم تقوم الأداة الجديدة بالترجمة إلى لغة المستخدم الثاني. كما يمكن كتابة الردود في المحادثة باستخدام لوحة المفاتيح الخاصة بالهاتف لتتم ترجمتها لدى المستخدم الآخر. كما أن العكس يحدث أيضا حيث يستقبل الهاتف كلام المستخدم الآخر بلغته ليقوم بترجمتها إلى لغة المستخدم المستقبل.
وتعمل الأداة الجديدة مع 44 لغة منها اليونانية والتركية والصينية والعربية.
وستكون هذه الخاصية مفيدة جدا للمسافرين الذين يتجهون إلى دول لا يتحدثون لغتها حيث يمكنهم التواصل من خلال الخاصية من الأشخاص الآخرين الذين لا يتكلمون لغتهم. وتسعى غوغل خلال الفترة الأخيرة إلى تطوير خدماتها الرقمية التي تستهدف المسافرين مثل خدمة الترجمة أو الخرائط الرقمية غوغل مابس من أجل مساعدة الأشخاص الذين يزورون دولا أجنبية.

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