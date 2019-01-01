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الغارديان: برنامج تجسس إسرائيلي يتنصت على مسؤولين باكستانيين

السبت 21 ديسمبر 2019 10:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الغارديان: برنامج تجسس إسرائيلي يتنصت على مسؤولين باكستانيين


وكالات-

أفادت صحيفة "غارديان" البريطانية بأن هواتف عشرين مسؤولا باكستانيا على الأقل، تعرضت في وقت سابق من العام الجاري للتجسس باستخدام برمجيات تنتجها شركة NSO الإسرائيلية. 
وأكدت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الكشف عن التجسس الذي استهدف على وجه الخصوص مسؤولين بارزين في وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات الباكستانية تم في أيار الماضي نتيجة لتحليل بيانات هواتف نحو 1.4 ألف شخص تعرضت لمحاولات القرصنة خلال فترة أسبوعين.
وأشارت الصحيفة إلى أن القراصنة حاولوا استغلال نقاط الضعف في تطبيق "واتساب" للوصول إلى بيانات هواتف "المسؤولين المستهدفين" بواسطة برنامج Pegasus الذي تنتجه الشركة الإسرائيلية، وذلك دفع شركة "واتساب" التابعة لـ"فيسبوك" إلى رفع دعوى قضائية ضد NSO في أكتوبر بتهمة إساءة استغلال خدماتها.
وحملت "واتساب" الشركة الإسرائيلية سيئة الصيت المسؤولية عن استغلال تطبيقها للتجسس على محامين وصحفيين ونشطاء حقوقيين ومعارضين سياسيين ودبلوماسيين ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى في دول مختلفة، فيما ادعت NSO مجددا أن منتجاتها لا تباع إلا إلى وكالات إنفاذ القانون بهدف محاربة الجريمة والإرهاب.
وأشارت "غارديان" إلى أن هذه القضية تثير شبهات بأن حكومة نيودلهي قد تقف وراء التجسس المزعوم، لافتة إلى أن 121 شخصا على الأقل في الهند أصبحوا ضحية القرصنة باستخدام منتجات NSO في العام الجاري، بينهم عشرات المعارضين لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

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