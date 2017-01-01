مصر ترمم كنيسا من القرن الـ14 بتكلفة 15 مليون دولار

القاهرة /سما/

أجرى وزير الآثار المصرية خالد العناني امس الجمعة زيارة الى عدد من الأماكن الاثرية في الإسكندرية بينها كنيس النبي الياهو الذي يجري العمل على ترميمه.

وذكر البيان الصادر عن وزارة الاثار المصرية أن الوزير تجول في المكان للمراقبة عن كثب على أعمال الترميم في الكنيس التي استكملت مؤخرا، قبل افتتاحه الشهر المقبل. المسؤول عن المشروع في الوزارة قال ان تكلفة الترميمات وصلت الى ما يقارب لـ15 مليون دولار (نحو 67 مليون جنيه مصري).

وبدأت أعمال الترميمات في الكنيس قبل سنتين، في شهر آب/أغسطس 2017. وبني الكنيس لأول مرة عام 1354 وتم قصفه في غزو نابليون لمصر عام 1798. وبني الكنيس من جديد في عام 1850.

وفي عام 2018 أعلن الوزير عناني أن مصر قررت ترميم الاثار اليهودية في الدولة بمبلغ 71 مليون دولار. في بداية العام عبر عبد الفتاح السيسي عن الاستعداد لبناء كنس جديدة لليهود في بلاده.