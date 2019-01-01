التعاون الإسلامي تدين قرار البرازيل افتتاح مكتب تجاري في القدس

جدة /سما/

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها افتتاح البرازيل مكتبا تجاريا في مدينة القدس المحتلة.

واعتبرت منظمة التعاون الإسلامي في بيان صدر عنها، مساء اليوم السبت، أن هذا الإجراء يتناقض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي لا سيما القرار رقم 478 والذي ينص على دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة.

وأعربت عن أسفها البالغ لقيام الحكومة البرازيلية بتغيير مواقفها التاريخية الملتزمة بالقانون الدولي والمساندة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعتها، في الوقت نفسه، إلى التراجع عن هذه الخطوة التي تشكل انحيازا للاحتلال الإسرائيلي ودعما لسياساته غير القانونية الهادفة للمساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، والتي من شأنها أن تلحق ضررا بالعلاقات والمصالح المشتركة بين البرازيل والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.