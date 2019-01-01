قناة عبرية: المستوطنات وضم الضفة سبب تقرير "الجنائية الدولية" وليست "حروب غزة"

القدس المحتلة / سما /

اعتبرت قناة عبرية، يوم السبت، أن الحروب التي شنّها جيش الاحتلال على قطاع غزة ، ليست القضية المركزية في تقرير المحكمة الجنائية الدولية الذي صدر يوم الجمعة.

وقالت القناة 13 العبرية، إن "القضية المركزية في تقرير النيابة العامة الدولية، لا تخص الجيش الإسرائيلي أو الحروب على غزة، بل المستوطنات وضم الضفة الغربية".

وأشارت القناة العبرية إلى أن إسرائيل لا تمتلك دلائل قانونية قوية لتدافع بها عن نفسها في موضوع الاستيطان وضم الضفة الغربية.

و الجمعة، أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وقالت "بنسودا" في بيان، نشر على موقع المحكمة الإلكتروني، إن "جميع المعايير القانونية التي ينص عليها ميثاق روما (معاهدة تأسست بموجبها المحكمة جنائية الدولية) توافرت، وتسمح ب فتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية".