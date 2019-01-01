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رئيس الوزراء اللبناني الجديد: لبنان في العناية الفائقة ولن اعتذر

السبت 21 ديسمبر 2019 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء اللبناني الجديد: لبنان في العناية الفائقة ولن اعتذر


بيروت /سما/

أعلن حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني المكلف انه لن يعتذر عن تكليفه بتشكل الحكومة اللبنانية، وانه سيسعى جاهداً لتشكيلها بسرعة لإنقاذ لبنان مما هو فيه.

وأوضح دياب في مؤتمر صحفي أنه إنه يسعى لتشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين والمستقلين بأسرع وقت.

وأشار دياب الى ان لقاءاته السياسية مع الأحزاب اللبنانية كانت إيجابية وجيدة، لافتاً الى ان لبنان اصبح في العناية الفائقة، ويحتاج جهد جمعي، قائلاً "نحن بحاجة إلى حكومة وإدارة مستقلين واختصاصيين".

وذكر ان جميع الأحزاب تتماشى معه فيما يختص بتشكيل حكومة مستقلين واختصاصيين، بما فيهم "حزب الله".

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