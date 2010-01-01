ربع مليون مهاجر يهودي وصلوا إسرائيل خلال العقد الأخير

القدس المحتلة / سما /

أظهرت إحصائية جديدة للوكالة اليهودية الخاصة بالمهاجرين اليهود في العالم، مساء اليوم السبت، أن ربع مليون (250 ألف) مهاجر يهودي وصلوا إلى إسرائيل خلال العقد الأخير (ما بين أعوام 2010 وحتى 2019).

وبحسب الإحصائية، فإن أولئك المهاجرين قدموا من 150 دولة في العالم، منهم 34 ألف قدموا خلال العام الجاري، وهو عام قياسي لعدد المهاجرين خلال هذا العقد، ويمثل زيادة ما نسبته 18% عن العام الماضي.

ووفقًا للبيانات، فإن العدد الأكبر للمهاجرين جاء من روسيا وأوكرانيا بنحو نصف العدد الإجمالي، إلى جانب دول فرنسا والولايات المتحدة واثيوبيا. حيث جاء من دول أوروبا 55 ألف، و36 ألف من أمريكا الشمالية معظمهم من الولايات المتحدة، وبلغت أمريكا اللاتينية 13.500، و10 آلاف من اثيوبيا، و2500 من جنوب افريقيا وحدها، و1700 من دول آسيا وافريقيا معظمهم من الهند.

ووصل من فرنسا لوحدها 38 ألف حيث أظهرت البيانات تصاعد في الهجرة منها عن باقي العقود السابقة.

فيما وصل في 2016 العديد من اليهود القادمين من اليمن بفعل الحرب الداخلية.

وقال يتسحاق هيرتسوغ رئيس الوكالة، إن هناك أكثر من 3 آلاف يهودي جاءوا من دول الشرق الأوسط ودول أخرى لا تقيم إسرائيل معها علاقات دبلوماسية.