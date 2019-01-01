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نتنياهو لـ العرب: آن الأوان لتحقيق التطبيع والسلام

السبت 21 ديسمبر 2019 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو لـ العرب: آن الأوان لتحقيق التطبيع والسلام


القدس المحتلة / سما /

 دعا بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم السبت، إلى تحقيق "التطبيع والسلام" مع الدول العربية.

ورحب نتنياهو في تغريدة له بالعربية تعليقًا على تقرير صحفي أجنبي شاركه حساب إماراتي على تويتر، حول تحالف عربي - إسرائيلي يتشكل في الشرق الأوسط، بأنه يرحب بالتقارب بين إسرائيل والكثير من الدول العربية.

من جانبه ذكر موقع صحيفة "معاريف" العبرية، أن نتنياهو وجه رسالة خطية قادة دول العالم بشأن قرار المدعية الجنائية الدولية، قال فيها إنه تم تحويل المحكمة إلى سلاح سياسي ضد إسرائيل، وأن ما يجري مجرد "مسخرة" لن تسمح حكومته بتمريرها.

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