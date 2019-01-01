ضبط واتلاف 700 كغم من السمك غير الصالح للاستهلاك الادمي في نابلس

نابلس / سما /

قالت الضابطة الجمركية انها ضبطت اليوم السبت نحو (700 كغم) من الاسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في مدينة نابلس، وتم اتلافها

واوضحت "الضابطة" في بيان صادر عنها، ان "عملية الضبط جاءت بناءً على معلومات دقيقة بوجود اسماك ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل احد المخازن شرق مدينة نابلس، وعلى الفور تم إستصدار مذكرة تفتيش من النيابة وتحركت قوة من الجهاز إلى المكان بإسناد من الاجهزة الامنية حيث تم ضبط الكمية المذكورة بالكامل".

واضاف البيان انه تم إستدعاء جهة الإختصاص من وزارتي الإقتصاد الوطني والزراعة والتي بدورها قامت بفحص الأسماك وكانت ذات رائحة كريهة وغير صالحة للإستخدام الآدمي ولا تحمل اي أوراق رسمية وشهادات صحية بيطرية.

واشار البيان الى انه تم اتلاف 700 كغم من السمك، في حين تم التحفظ على نحو 2 طن اخرى من اللحوم والأسماك المجمدة من قبل جهة الإختصاص لحين صدور نتائج الفحص النهائية وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل القضية للنيابة العامة.