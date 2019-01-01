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عريقات: حملة لجمع أسماء ضحايا الجرائم الإسرائيلية لرفعها للجنائية الدولية

السبت 21 ديسمبر 2019 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات: حملة لجمع أسماء ضحايا الجرائم الإسرائيلية لرفعها للجنائية الدولية


رام الله / سما /

 اكد امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ان دولة فلسطين على استعداد للتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية في كافة المجالات لمحاكمة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم ضد شعبنا، موضحا ان حملة ستبدأ بالتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية لجمع كل اسماء ضحايا الجرائم الاسرائيلية وارفاقها بملفات ورفعها للجنائية الدولية.

واضاف عريقات في حديث لاذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم السبت، ان اعلان الجنائية الدولية امس حول انتهاء مرحلة الدراسة الاولية للحالة في فلسطين، يأتي في اطار الجهود التي بذلتها القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بالرغم من التهديدات الذي كان يتلقاها من اطراف دولية عديدة كالولايات المتحدة واسرائيل لحثه بعدم الانضمام الى الجنائية الدولية.

واشار عريقات الى ان اهم ما ورد في تقرير الجنائية الدولية هو السؤال الذي يتعلق بالولاية الارضية لفلسطين، وان ما يميز هذا السؤال هو ان هناك سقفا زمنيا للرد عليه لغاية 120 يوما قابلة للتمديد 60 يوما.

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