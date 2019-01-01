مصدر أمني اسرائيلي: في هذه الحالة قد تشتعل مواجهة بين انقرة وتل ابيب!

القدس المحتلة / سما /

قال مصدر أمني اسرائيلي، اليوم السبت، إنه في حال أرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوات عسكرية إلى ليبيا، فإن هذا يعتبر تصعيدًا.

وأضاف المصدر في تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الاتفاق التركي الليبي يسمح للأتراك باستخراج الغاز من البحر الأبيض المتوسط، وقد يشعل مواجهة مع "إسرائيل".

ووقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية، الأربعاء 27 نوفمبر، في مدينة اسطنبول، بحضور السراج والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على مذكرتين تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اعلن في وقت سابق، عن استعداد بلاده لإرسال عسكرييها إلى ليبيا، في حال طلبت حكومة الوفاق الوطني ذلك.

وقال أردوغان في حديث لقناة "تي آر تي" التركية: "إذا أرادت ليبيا ذلك، فإن تركيا ستتخذ قرارا بشكل مستقل. ونحن لن نطلب إذنا من أحد بهذا الشأن. وتركيا مستعدة لتقدم أي دعم لليبيا".