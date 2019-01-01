الأسرى المقطوعة رواتبهم يعلنون بدء إضراب مفتوح عن الطعام الأربعاء

رام الله / سما /

أعلن الأسرى في سجون الاحتلال المقطوعة رواتبهم من السلطة الفلسطينية بدء إضراب مفتوح عن الطعام، اعتبارا من الأربعاء المقبل 25 ديسمبر حتى إعادة رواتبهم كاملة بنسبة 100% وبأثر رجعي أسوة بباقي الأسرى.

وأوضح الأسرى وعددهم 37 أسيرا في بيان صحفي، اليوم السبت، أن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر أبلغهم أن الموضوع من مسؤولية مسؤول المخابرات اللواء ماجد فرج.

وقالوا في بيانهم إنه "منذ ما يقارب العامين ونحن وعائلاتنا نعاني من جراء قطع رواتبنا والانتقاص من حقوقنا، وبعد فشل كل المحاولات لإنهاء هذا الموضوع مع جميع المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وخاصة في وزارة المالية وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وجهازي المخابرات والأمن الوقائي كان رد اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن هذا الموضوع من مسؤولية اللواء ماجد فرج مسؤول جهاز المخابرات العامة والذي بدوره صرح لنا بشكل واضح بذلك".

وأضاف الأسرى أنه "أمام هذا الإشكال ليس أمامنا سوى اللجوء إلى خوض معركة الأمعاء الخاوية تحت عنوان يجب استعادة كامل حقوقنا عبر إعادة رواتبنا بالكامل بنسبة ١٠٠٪ وبأثر رجعي أسوة بباقي الأسرى دون تمييز".

وشددوا على أنهم سيبدؤون الإضراب المفتوح عن الطعام اعتبارا من صباح يوم الأربعاء المقبل 25 ديسمبر".

وتابع الأسرى "بالرغم من فصل الشتاء وصعوبة ظروفه على الأسرى الا أننا عازمون على الاستمرار بهذا الإضراب إلى أن يتم إعادة كامل حقوقنا غير منقوصة".

وطالبوا كل المسؤولين عن هذا الملف الوقوف عند مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية قبل فوات الأوان.

والأسرى المقطوعة رواتبهم الموقعون على البيان هم:

1. ياسر محمد علي أبو حمد

2. بهاء الدين محمد علي القصاص

3. عبد الحليم ساكب عمر البلبيسي

4. رمزي عبد الرحمن جبر صالح

5. سعيد عبد الرحمن جبر صالح

6. محمد نعمان مراد مقداد

7. محمد سليمان سرحان أبو جزر

8. أمين سعدي محمد جمعة

9. رامي إبراهيم نعيم النجار

10. عبد الله سليم محمد أبو ضاهر

11. عمار محمود سليمان عابد

12. عبد الغني محمد علي إنشاصي

13. محمد محمود عبد أبو مرسة

14. محمود محمد رزق عمر

15. محمد يوسف شحادة المقادمة

16. سميح ماهر سلامة الحداد

17. يسري عطية محمد المصري

18. مجد جواد محمد عويضة

19. جهاد أحمد عوض شحادة

20. حمزة سلامة سليمان أبو صواوين

21. محمد مروان عبد الله سلامة

22. نضال محمد مصطفى البرعي

23. أحمد جمعة سرحان أبو جزر

24. فتحي كامل محمد أبو حميد

25. يوسف محمد محمد فياض

26. محمود يوسف حسين أبو طه

27. مجدي رياض محمد ياسين

28. إياد رشدي عبد المجيد أبو ناصر

29. أحمد إحسان علي الشنا

30. خالد كامل إبراهيم النجار

31. إياد عبد الله محمد الجرجاوي

32. منير شحدة محمد أبو ربيع

33. حاتم محمد عطية قويدر

34. حاتم سالم سليمان أبو ريدة

35. محمد محمد محمود عرندس

36. أحمد جهاد إسماعيل اغنيم

37. حسني إبراهيم حسن ماضي