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الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاحد

السبت 21 ديسمبر 2019 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاحد


غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأحد.

وأوضحت الوزارة، أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الثالثة من كشف (12/18)، بالإضافة للحافلات الرابعة والخامسة والسادسة.

وأكدت على ضرورة تواجد المسافرين صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وأهابت بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وطالبت، بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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