  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

واشنطن تعلن على إنشاء قوة الفضاء الأمريكية للهيمنة على المعارك الجديدة

السبت 21 ديسمبر 2019 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تعلن على إنشاء قوة الفضاء الأمريكية للهيمنة على المعارك الجديدة


واشنطن/ وكالات/

أصدر دونالد ترامب الجمعة، أمرا بإنشاء قوة فضائية تكون مسؤولة عن ضمان هيمنة الولايات المتحدة على هذا المجال الجديد للحرب، في مواجهة التحدي الروسي والصيني، من خلال التصديق على قانون التمويل العسكري الذي يمنح ميزانية قدرها 738 مليار دولار للدفاع الأمريكي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حفل خصص للإعلان عن البرنامج إن "الفضاء هو جبهة الحرب الجديدة في العالم". وأضاف "هذا شيء لا يصدق. إنها خطوة كبيرة". وكان قد قوبل اقراره بمقاومة قوية داخل البنتاغون، قبل أن يتمكن ترامب من إقرار قوة الفضاء التي تمثل الفرع السادس للقوات المسلحة الأميركية بعد القوات البرية، وسلاح الجو الأميركي والبحرية وقوة مشاة البحرية وخفر السواحل.

 وقال وزير الدفاع مارك إسبر إن "اعتمادنا على معدات الفضاء زاد كثيراً واليوم أصبح الفضاء ساحة حرب كاملة، الحفاظ على الهيمنة الأميركية في هذا المضمار هي الآن مهمة قوة الولايات المتحدة الفضائية". وتواجه الهيمنة الأميركية في الفضاء تهديدا من جانب روسيا والصين اللتين طورتا قدراتهما التكنولوجية. وتتراوح التهديدات من التشويش على الاتصالات والأقمار الاصطناعية لنظام تحديد المواقع إلى استهداف قمر اصطناعي بصاروخ أرض-جو، وهو ما اختبرته الصين بنجاح في عام 2007، وفقاً للبنتاغون. وكان مساعد وزير الدفاع المسؤول عن سياسة الفضاء ستيف كيتاي قال في آب/أغسطس إن "الاعتقاد سائد في الصين وروسيا بأن الفضاء يشكل نقطة ضعف بالنسبة للولايات المتحدة وهو ما يمنحهما ميزة نسبية إزاءها". ومثلما يخضع سلاح مشاة البحرية لسلطة البحرية الأميركية، ستوضع قوة الفضاء تحت سلطة وزيرة سلاح الجو ويقودها رئيس العمليات الفضائية الذي سيخضع للسلطة المباشرة لوزير الدفاع. وشبه وزير الدفاع ولادة هذه القوة الأميركية الجديدة بإنشاء القوات الجوية الأميركية التي انفصلت عن الجيش في عام 1947. 

الأكثر قراءة اليوم

اول تعليق من نتنياهو على قرار "الجنائية الدولية": هذا يوم أسود

135 مؤسسة أهلية فلسطينية تسلم الاتحاد الأوروبي رسالة ترفض شروط التمويل الجديدة للاتحاد

الجنائية الدولية تقرر فتح تحقيق رسمي بـ"جرائم حرب محتملة" في غزة والضفة

السعودية تنوي الإفراج عن معتقلين أردنيين وفلسطينيين

الرئيس يرحب بإعلان الجنائية الدولية: يوم عظيم وكل فلسطيني يستطيع رفع قضية أمام المحكمة

مسؤول إسرائيلي يتحدث عن التهدئة مع حماس بغزة

"حماس" : مستعدون لتسهيل مهام المحكمة الجنائية الدولية

الأخبار الرئيسية

حماس: غزة "أشبه بقنبلة موقوتة" والأوضاع تتفاقم والمطلوب من المجتمع الدولي التالي..

مسؤول اسرائيلي: يجب تدمير البنية العسكرية لحركة حماس والجهاد الإسلامي بغزة

كاتب إسرائيلي: لهذه الأسباب.. غزة باتت تشكل تحديا جديدا في مجال الاستخبارات الإسرائيلية

تقديرات إسرائيلية تزعم : حركة حماس تريد وقف مسيرات العودة على حدود غزة

كاتب إسرائيلي: بينيت يضع العصي في دواليب التسوية مع حماس