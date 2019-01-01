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محافظ أريحا يؤكد عمق العلاقات الفلسطينية الكويتية

السبت 21 ديسمبر 2019 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ أريحا يؤكد عمق العلاقات الفلسطينية الكويتية


أريحا /سما/

 أكد محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، عمق العلاقات التي تجمع بين فلسطين والكويت.

وثمن أبو العسل لدى استقباله سفير الكويت لدى فلسطين والأردن عزيز الديحاني، في مدينة أريحا، اليوم السبت، بموقف الكويت الداعم لحقوق شعبنا بالحرية والاستقلال، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران لعام 1967.

وأضاف ان الكويت كانت وما زالت سندا حقيقيا لشعبنا في مختلف مراحل نضاله الوطني، لنيل الحرية والاستقلال.

من ناحيته، جدد السفير الديحاني، التأكيد على موقف بلاده الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعلى عمق العلاقات التي تجمع الشعبين الشقيقين، الفلسطيني والكويتي.

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