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الرئيس يؤكد أهمية تبادل الخبرات بين فلسطين والاردن

السبت 21 ديسمبر 2019 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يؤكد أهمية تبادل الخبرات بين فلسطين والاردن


رام الله / سما /

 استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا من عشيرة آل حدادين من المملكة الأردنية الهاشمية برئاسة العين بسام حدادين، ورئيس بلدية مادبا الكبرى أحمد سلامة الأزايدة.

ورحب الرئيس، بالوفد الضيف، مؤكدا عمق العلاقات الاخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

واكد الرئيس، أهمية التشبيك والترابط بين المدن الفلسطينية والأردنية، وتبادل الخبرات بينها.

بدوره، شكر العين حدادين، الرئيس على حسن الاستقبال، مؤكدا وحدة المصير بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني والأردني.

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