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90 يوما على إضراب الأسير أحمد زهران رفضا لاعتقاله الإداري

السبت 21 ديسمبر 2019 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
90 يوما على إضراب الأسير أحمد زهران رفضا لاعتقاله الإداري


رام الله / سما /

يواصل الأسير أحمد زهران، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ90 على التوالي، في ظروف صحية صعبة، رفضا لاعتقاله الإداري.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن الأسير زهران يتواجد في عيادة سجن "الرملة"، بعد أن تم نقله قبل نحو أسبوع من مستشفى "كابلان" الاسرائيلي، حيث يعاني من صداع، وآلام في المفاصل، وإعياء شديد، ونقص في كمية السوائل والأملاح في جسمه، حيث فقد 30 كيلوغراما من وزنه.

ولفت عبد ربه الى أن محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال في "عوفر" كانت قد أجلت جلستها للأسير زهران التي عقدت الخميس الماضي حتى الاثنين المقبل، للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري.

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