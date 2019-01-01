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اليابان تتعهد بدعم الاقتصاد الفلسطيني وانجاز مشروع مدينة أريحا الصناعية

السبت 21 ديسمبر 2019 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليابان تتعهد بدعم الاقتصاد الفلسطيني وانجاز مشروع مدينة أريحا الصناعية


رام الله / سما /

 أكد وزير الدولة الياباني، نائب وزير الخارجية سوزوكي كيسكو، دعم بلاده المستمر للاقتصاد الفلسطيني والمضي قدما في إنجاز مشروع مدينة أريحا الصناعية الزراعية، الذي يعكس الشراكة والصداقة بين البلدين.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية للوزير الياباني في مدينة اريحا الصناعية الزراعية اليوم السبت، برفقة وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ومحافظ اريحا جهاد أبو العسل، ورئيس بلدية اريحا سالم الغروف، ورئيس مجلس ادارة الشركة المطورة بسام الولويل، والرئيس التنفيذي للمدن الصناعية علي شعث.

وشدد الوزير الياباني على ضرورة تضافر الجهود اقليميا لمراكمة النجاح القائم وتحقيق مزيد من التشغيل للأيدي العاملة، واعدا بتقديم مزيد من الدعم لهذا المشروع الاستراتيجي.

من جانبه وضع الوزير العسيلي، الوزير الضيف، في صورة آخر تطورات ومستجدات المشروع، وما تحقق من انجازات، وكذلك التحديات ورؤية المستقبلية للمشروع، لافتا الى تشغيل 16 مصنعا في المدينة، والعمل مستمر على قدم وساق بشراكة حقيقية بين الحكومة والمطور والمستثمرين على انجاز المرحلة الثانية من المشروع التي تم الشروع فيها مؤخرا.

وطالب الوزير بضرورة تشغيل مركز المعلومات والاتصال، الذي سيزيد من زخم التشغيل للمدينة الصناعية من خلال رفع مستوى الخدمات للمستثمرين لا سيما مركز فحوصات وابحاث وطني لخدمة المشروع.

وقام المشاركون بزيارة مصانع بترا للزجاج الذي يعتبر ثاني اكبر مصنع بالشرق الأوسط، وكيو فاين وبالوليا والتي صدرت مؤخرا 10 آلاف عبوة الى اليابان.

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